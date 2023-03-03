Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российский ЗРК «Тор М1», РСЗО «Град» и систему «Земледелие» 3.03.2023, 21:01

Видеофакт.

Бойцы Нацгвардии Украины уничтожили несколько единиц российской военной техники. Об этом сообщил пресс-центр Нацгвардии Украины в Facebook 3 марта в Facebook.

«Проведя разведку и обнаружив цели оккупантов, гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный зенитный ракетный комплекс «Тор М1» и российскую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие», – сообщили в Нацгвардии.

Также были уничтожены вражеский БМ-21 «Град» и две 2С1 «Гвоздика».

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