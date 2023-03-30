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Бойцы Русского добровольческого корпуса показали, как проводили спецоперацию в РФ в марте

  • 30.03.2023, 2:59
Бойцы Русского добровольческого корпуса показали, как проводили спецоперацию в РФ в марте

Видео.

Военные «Русского добровольческого корпуса», которые помогают защищать Украину, показали свою спецоперации на территории Брянской области РФ в начале марта.

Об этом сообщает Telegram-канал подразделения.

«После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, «эксперты» и прочие уважаемые личности уже высказались, мы покажем вам, обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта», - сказано в сообщении военных.

Они также подчеркнули, что не нападали на мирных жителей, как об этом утверждала российская пропаганда.

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