Бойцы Русского добровольческого корпуса показали, как проводили спецоперацию в РФ в марте
- 30.03.2023, 2:59
Видео.
Военные «Русского добровольческого корпуса», которые помогают защищать Украину, показали свою спецоперации на территории Брянской области РФ в начале марта.
Об этом сообщает Telegram-канал подразделения.
«После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, «эксперты» и прочие уважаемые личности уже высказались, мы покажем вам, обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта», - сказано в сообщении военных.
Они также подчеркнули, что не нападали на мирных жителей, как об этом утверждала российская пропаганда.