В Минске задержали отца нарисовавшей антивоенный рисунок российской школьницы 4 30.03.2023, 7:35

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Алексея Москалева «вычислили» из-за включения мобильного телефона в квартире.

Отца тульской школьницы, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок, Алексея Москалева задержали в Минске. Об этом сообщает SOTA. Предположительно, задержание произошло из-за включения в квартире мобильного телефона, по которому удалось вычислить Алексея.

Москалев в ночь на 28 марта бежал из-под домашнего ареста. После этого днем в тульском Ефремове его приговорили к 2 годам колонии за повторную «дискредитацию армии».

2 марта Москалева отправили под домашний арест, а его дочь Машу забрали в приют. С тех пор к девочке никого не пускали и не позволяли ей общаться с внешним миром. Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд, чтобы лишить отца родительских прав.

Как рассказывал сам Москалев, правоохранительные органы заинтересовались его семьей в апреле 2022 года, после того, как Маша нарисовала на уроке картинку с флагом Украины и надписями «Нет войне» и «Слава Украине». Учительница рисования донесла на ребенка директору, в тот же день в школу приехала полиция.

Вскоре на 53-летнего Москалева, который воспитывает дочь в одиночку, составили протокол о «дискредитации» армии. Поводом стал комментарий в «Одноклассниках». Тогда жителя Ефремова оштрафовали на 32 тысячи рублей. В конце декабря домой к Москалевым пришли с обыском, отца допрашивали в ФСБ и, по его словам, избили. Было возбуждено уголовное дело о повторной «дискредитации». В деле фигурируют посты в «Одноклассниках» об убийствах мирных жителей Бучи и других преступлениях. Москалев во время суда утверждал, что не публиковал этих постов и что его страницу в социальной сети неоднократно взламывали.

«Мемориал» признал Алексея Москалева политзаключенным.

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