Госдеп: США вернут РФ к выполнению договора о стратегических ядерных вооружениях 30.03.2023, 7:39

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Вашингтон принимает контрмеры.

Госдеп Соединенных Штатов Америки будет принимать контрмеры, чтобы вернуть стороны к выполнению условий договора СНВ-ІІІ.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга.

Соединенные Штаты Америки постараются вернуть Россию к выполнению условий двустороннего договора СНВ-ІІІ, о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений

«Мы считаем, что Россия уже нарушила договор. Впрочем, в общем контексте США продолжат оценивать следующие шаги по невыполнению РФ договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований», - заявил Пател.

Как сообщал сайт Charter97.org, президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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