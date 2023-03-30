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Полковник ВС Литвы: Инфраструктура Лукашенко становится легитимной целью для НАТО

  • 30.03.2023, 7:48
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Полковник ВС Литвы: Инфраструктура Лукашенко становится легитимной целью для НАТО

Запад уже расставил приоритеты.

Литовский военный эксперт, полковник запаса Вайдотас Малинионис считает заявления о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси сигналом к эскалации.

— Когда у России все не очень хорошо получается на поле битвы, именно это мы как раз и наблюдаем: они прибегают к различным психологическим операциям на уровне блефа, как, например, о готовности произвести 1600 танков в год. Также всегда вспоминают и про свой ядерный арсенал, — отметил Малинионис в эфире Radio NV. — В этом контексте заявление о предоставлении Беларуси тактического ядерного оружия — это определенный сигнал.

И ЕС уже отреагировал. Жозеп Боррель подчеркнул, что это, конечно, угроза, назвал режим Лукашенко ответственным за происходящее и выразил надежду, что данное решение все-таки не будет принято.

При этом Лукашенко и его режим должны понимать, что в данных обстоятельствах его военная инфраструктура и вообще инфраструктура становятся легитимными целями для вооруженных сил НАТО.

В то же время Малинионис считает, что реакция НАТО по отношению непосредственно к Беларуси будет сдержанной.

— Реального военного ответа в отношении Беларуси, думаю, не будет. А вот Путину стоит напомнить о том, что если он примет решение использовать ядерное оружие с белорусской стороны, не важно, в какую сторону — Украины, Польши или Литвы — последует ответ конвекционным оружием НАТО, в котором у него огромное преимущество.

И в результате будет уничтожен весь морской флот и все возможные огневые российские точки, в том числе и на территории Украины.

При этом полковник запаса напомнил, что данная эскалация со стороны Беларуси по отношению к Литве — не первая.

— Еще в 2021 году я, как военный специалист, говорил о том, что мигранты со стороны Беларуси — это акт военной агрессии.

Я очень сожалею, что тогда наши политики не сумели оценить той угрозы, не послушали военных экспертов и не применили 4 статью Устава НАТО о консультациях в случае угрозы одной из сторон.

Это ошибка в итоге стала проблемой. Если бы тогда объявили консультации, то мы бы уже успели выработать единую стратегию стран НАТО по поводу угроз со стороны Беларуси, — уверен литовский военный.

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