По всей Беларуси прошли обыски в филиалах репетиционного центра Евгения Ливянта 30.03.2023, 9:08

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Евгений Ливянт

Фото: onliner.by

Задержан директор.

В разных городах Беларуси прошли обыски в репетиторском центре «100 баллов», основанном педагогом Евгением Ливянтом. Задержали директора центра, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, обыски прошли в головном офисе репетиторского центра «100 баллов» в Минске и в региональных филиалах.

Силовики забрали директора центра Татьяну Карней, причина задержания неизвестна.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о задержании основателя и совладельца «100 баллов» Евгения Ливянта.

3 января провластные телеграм-каналы сообщили, что «за нарушения порядка» задержаны дочь Ливянта Анна и ее муж Никита Дрозд, которые в декабре вернулись из Польши. Чуть позже источники «Зеркала» рассказали, что Юлия — супруга Евгения Ливянта — также задержана. После этого появилась информация о задержании преподавателя и индивидуального предпринимателя Алексея Иванова, который совместно с Ливянтом основал репетиторский центр «100 баллов».

24 января стало известно, что Ливянта, его родных и Иванова перевели в СИЗО на Володарского. Сообщалось, что в отношении них возбудили уголовное дело по статье 342 УК (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Евгений Ливянт — известный белорусский педагог, репетитор по физике и математике, руководитель репетиторского центра «100 баллов», занимающегося подготовкой абитуриентов к ЦТ.

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