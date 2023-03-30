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В Беларуси резко выросло количество поддельных долларов

  • 30.03.2023, 11:01
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В Беларуси резко выросло количество поддельных долларов

Чаще всего фальшивки находят в Минске.

За 2022 год банковские работники в Беларуси обнаружили 891 поддельную банкноту и три фальшивые монеты. Это на 9% больше, чем годом ранее, рассказали OL в пресс-службе Нацбанка.

Чаще всего в Беларуси подделывают доллары: на их долю приходится более 84% фальшивок. Вторая позиция у российского рубля — 8,5%. Среди поддельных денег 5,6% занимают евро, 1,3% — белорусские рубли, еще 0,4% приходится на другие валюты.

Поддельных долларов в 2022 году обнаружили на 69% больше, чем в 2021-м. Чаще всего подделывают купюры номиналом $100 и $50. А вот фальшивых российских рублей и евро стало заметно меньше — на 74 и 27,5% соответственно. Среди российской валюты самой популярной подделкой остается купюра в 5 тыс. рублей, а среди европейской — 50 евро. К слову, все три поддельные монеты, которые обнаружили в течение годы, были номиналом 2 евро.

Ненастоящих белорусских рублей за год изъяли всего 12 штук, в 2021-м их было на три меньше. Большинство подделок — банкноты в 50 рублей.

По данным Нацбанка, чаще всего поддельные деньги находят в Минске — 63,4%. Но за год фальшивки обнаруживали в 57 населенных пунктах страны. 

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