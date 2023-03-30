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СМИ: На военную базу в Зябровке привезли ракеты С-300/400

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  • 30.03.2023, 13:02
  • 2,676
СМИ: На военную базу в Зябровке привезли ракеты С-300/400
Иллюстративное фото

Стало известно, зачем в Гомель прилетали российские транспортные самолеты Ан-124.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера в Гомеле заметили тяжелый транспортный самолет ВКС РФ.

Сегодня стали известны подробности прилета Ан-124.

Как пишет «Флагшток», мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» предполагает, что четыре тяжелых транспортных самолета Ан-124 могли привезти ракеты для военной базы в Зябровке

Мониторинговая группа сделала вывод на основе наблюдений за военной техникой: в Гомельском районе была замечена колонна из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400.

По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома Зябровка.

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