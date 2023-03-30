закрыть
30 марта 2023, четверг, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Си Цзиньпин официально заявил о подготовке Китая к войне

17
  • 30.03.2023, 13:16
  • 9,574
Си Цзиньпин официально заявил о подготовке Китая к войне

Заявление прозвучало на специальном заседании парламента КНР.

Глава Китая Си Цзиньпин публично заявил о начале подготовки к войне, что должны «воспринимать всерьез» в остальном мире. Данное заявление прозвучало на специальном заседании парламента КНР, пишет Foreign Affairs.

Си Цзиньпин выступил с несколькими отдельными речами, посвященными подготовке к войне. В одном из выступлений он заявил генералам, что они могут «смело воевать». О какой именно войне говорил правитель Китая, не вполне ясно, но вполне очевидным будет предположить, что речь идет о битве за Тайвань против США и их союзников.

Издание отмечает, что эти заявления прозвучали на фоне резкого увеличения оборонного бюджета Китая в текущем году – до 7,2%. Также власти страны заявляли о планах сократить зависимость от продовольственного импорта.

Между тем спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй анонсировал «укрепление стратегических коммуникаций и координации» с российской армией. Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, две страны будут вместе работать над реализацией инициатив в области глобальной безопасности и «совместно защищать международную справедливость и законность».

В частности Тан пообещал совместные военные учения двух стран и совместное патрулирование морских акваторий и воздушного пространства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко