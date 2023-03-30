Белорусские банки массово вводят изменение по приему наличных 30.03.2023, 15:07

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Новые правила заработают с 1 апреля.

Банки массово объявляют, что с 1 апреля вводят изменение по зачислению наличных на расчетные счета клиентов через свои кассы. Речь о суммах, которые превышают 50 базовых величин (1850 рублей). В таких случаях клиенту нужно будет предоставлять документ, который удостоверяет его личность, сообщает zerkalo.io.

Ранее о подобных изменениях объявили «МТБанк», «Приорбанк», «Беларусбанк».

Позже о новшестве сообщили в том числе «Цептер Банк», «Паритетбанк», «Банк Дабрабыт», «БНБ-Банк», «Альфа Банк», «Статусбанк», «Банк Решение».

Напомним, в начале января этого года infobank.pt сообщал, что Нацбанк разослал в белорусские банки новый критерий «подозрительности» финансовой операции. В документе прописано, что при пополнении счета через кассы финучреждений на сумму более чем в 50 базовых величин требуется документ, подтверждающий личность. Если клиент не предоставит его, то это может быть основанием для отказа в оказании услуги.

При этом идентификация клиента также может происходить через банковскую карточку, номер мобильного телефона (отправки на него СМС), межбанковскую систему идентификации, если речь идет о платежах не наличными. По всей видимости, если пополнение счета будет не кешем, то от клиента могут не требовать подтверждения личности, это может происходить автоматически.

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