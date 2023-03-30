закрыть
30 марта 2023, четверг, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси нашли новый вид древних бактерий

1
  • 30.03.2023, 15:39
В Беларуси нашли новый вид древних бактерий
иллюстративное фото

Они находились на глубине 390-470 метров.

Российские ученые обнаружили новый вид древних бактерий в Беларуси. Как сообщает ТАСС, они жили в морском бассейне, который находился на территории страны 539-529 млн лет назад.

Речь идет о неизвестных ранее организмах Tubula tortusa, которые представляли собой полую трубку, вокруг которой по спирали было навито тонкое цилиндрическое образование. В процессе захоронения эта структура могла сплющиваться, приобретая форму, близкую к ленте.

Древние микроорганизмы обнаружены в пробах из скважины Северо-Полоцкая, пробурённой в 2019 году для изучения истории Восточно-Европейской платформы земной коры. Они находились на глубине 390-470 метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко