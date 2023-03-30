В Беларуси нашли новый вид древних бактерий

В Беларуси нашли новый вид древних бактерий1
- 30.03.2023, 15:39
Они находились на глубине 390-470 метров.
Российские ученые обнаружили новый вид древних бактерий в Беларуси. Как сообщает ТАСС, они жили в морском бассейне, который находился на территории страны 539-529 млн лет назад.
Речь идет о неизвестных ранее организмах Tubula tortusa, которые представляли собой полую трубку, вокруг которой по спирали было навито тонкое цилиндрическое образование. В процессе захоронения эта структура могла сплющиваться, приобретая форму, близкую к ленте.
Древние микроорганизмы обнаружены в пробах из скважины Северо-Полоцкая, пробурённой в 2019 году для изучения истории Восточно-Европейской платформы земной коры. Они находились на глубине 390-470 метров.