В Беларуси нашли новый вид древних бактерий 1 30.03.2023, 15:39

иллюстративное фото

Они находились на глубине 390-470 метров.

Российские ученые обнаружили новый вид древних бактерий в Беларуси. Как сообщает ТАСС, они жили в морском бассейне, который находился на территории страны 539-529 млн лет назад.

Речь идет о неизвестных ранее организмах Tubula tortusa, которые представляли собой полую трубку, вокруг которой по спирали было навито тонкое цилиндрическое образование. В процессе захоронения эта структура могла сплющиваться, приобретая форму, близкую к ленте.

Древние микроорганизмы обнаружены в пробах из скважины Северо-Полоцкая, пробурённой в 2019 году для изучения истории Восточно-Европейской платформы земной коры. Они находились на глубине 390-470 метров.

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