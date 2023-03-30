В ЕАЭС приняли решение по лимитам на товары из-за границы 1 30.03.2023, 19:06

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Их будет придерживаться и Беларусь.

Евразийская экономическая комиссия продлила действие повышенных лимитов на ввоз товаров из-за рубежа для личного пользования. Об этом сообщила на брифинге представитель комиссии Ия Малкина. Речь о почтовых отправлениях и наземном транспорте. Ранее ЕЭК уже продлевала действие повышенных беспошлинных лимитов на зарубежные товары, Беларусь следовала этому решению.

До 1 октября 2023 года будут действовать нынешние лимиты беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Так, «потолок» на одну посылку из-за границы составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль. Такие же ограничения и на провоз товаров наземным транспортом для личного пользования.

Эти лимиты ввели в апреле 2022 года на уровне стран ЕАЭС, их установили до 1 октября, а потом продлили еще на полгода — до 1 апреля 2023 года. Беларусь также применяла эти нормы на своей территории.

Сейчас действие лимитов продлили в очередной раз.

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