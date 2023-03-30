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Табачный миллиардер Топузидис купил гостиницу «Славянская» в Минске

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  • 30.03.2023, 21:51
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Табачный миллиардер Топузидис купил гостиницу «Славянская» в Минске
Павел Топузидис
ФОТО: TUT.BY

Гостиница не работала с конца 2022 года.

Табачный миллиардер Павел Топузидис купил гостиницу «Славянская», которая не работала с конца 2022 года. Сейчас актив перешел к ООО «Табак-инвест», которое заплатило за это более 4 млн долларов в эквиваленте, сообщает Office Life со ссылкой на собственные источники.

30 марта стало известно о смене собственника гостиницы «Славянская», которая перестала работать в конце 2022 года. Приобретя гостиницу за более чем 4 млн долларов, «Табак-инвест» Павла Топузидиса готовится возобновить работу комплекса уже с 17 апреля. Согласно Office Life, с этой даты уже можно заказать номер по телефону сервиса бронирования.

«Славянская» — одна из гостиниц, построенных к минскому чемпионату мира по хоккею 2014 года. В ней 126 мест, расположенных на 15 этажах. Она находится рядом с «Минск-Ареной».

Ранее «Славянской» владела иностранная компания «Белинтеррасинвест», созданная группой российских инвесторов. Но 19 ноября 2022 года гостиница прекратила работу, а в отношении ее застройщика и владельца было начато ликвидационное производство.

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