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Россия ночью устроила массированную атаку на Украину

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  • 31.03.2023, 7:39
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Россия ночью устроила массированную атаку на Украину
фото: ap

Ракеты разрушили дома в Харькове.

Вечером 30 марта Россия устроила массированную атаку по Украине дронами-камикадзе, по данным мониторинговых пабликов, их запускали с севера и юга. Украинцев призвали находиться в безопасных местах. Вскоре стало известно, что в Харькове есть прилеты, сообщает obozrevatel.com.

Об атаке вражеских БПЛА сообщили в КОВА. В то же время в Харькове подтвердили по меньшей мере шесть попаданий ракетами из ЗРК С-300.

«Жители Киевской области! Угроза атаки дронов! Силы ПВО наготове. Перейдите в укрытие или другие безопасные места и оставайтесь там до отбоя», – говорилось в сообщении.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил эту информацию, призвав граждан пройти к укрытию.

«Российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области», – написал он.

Позже на Полтавщине также предупредили о ракетной опасности. В частности, мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил о повышенной опасности и призвал не игнорировать воздушную тревогу.

«Не игнорируйте воздушную тревогу! Находитесь в укрытиях! Повышена опасность!» – сообщил он.

Вместе с тем в сети писали, что на Черниговщине также сработала ПВО. По состоянию на 23:22 в КОВА добавили, что опасность не миновала, но тревога еще продолжалась.

«Позаботьтесь о себе и своих близких – не оставляйте укрытий!» – призвала власть Киевщины.

В первые полчаса 31 марта стало известно, что система противовоздушной обороны сработала в Днепре. Местные мониторинговые паблики призвали жителей не волноваться, заявив, что «наша ПВО – молодцы».

Также харьковский депутат Дмитрий Микиша сообщил, что в области работает ПВО.

«Работает наша ПВО. Над Мерефой очень громко! Пожалуйста, держитесь обезопасенных мест», – заявил он.

Местные паблики отметили, что сбит один вражеский снаряд.

Позже в прокуратуре Харькова сообщили, что в городе есть прилеты. Враг выпустил минимум шесть ракет С-300, которые, к сожалению, не может перехватить украинская ПВО.

«В 22:10 российские оккупационные войска произвели обстрел нашего города. Он производился, в частности, по Новобаварскому району. По меньшей мере шесть ракет типа С-300 попали по объектам инфраструктуры и частным домам. По состоянию на 12 часов ночи, информации о пострадавших и погибших нет. На месте работают прокуроры, следователи, работники ГСЧС и коммунальных служб. Фиксируются факты военных преступлений», – отметили в прокуратуре.

По данным Генштаба ВСУ, Россия в ночь с 30 на 31 марта устроила очередную воздушную атаку по Украине, используя и дроны-камикадзе типа Shahed-136 иранского производства. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили девять из 10 таких беспилотников.

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