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В Варшаве состоится съезд белорусов-католиков зарубежья

  • 31.03.2023, 8:34
В Варшаве состоится съезд белорусов-католиков зарубежья

Он пройдет в костеле Св. Александра на площади Трех Крестов.

15 апреля в Варшаве соберутся белорусы-католики, которые сейчас живут за рубежом, чтобы обсудить общие действия по созданию активного сообщества. Об этом сообщает сайт пастырства белорусов в Варшаве.

Съезд белорусов зарубежья запланирован на 15 апреля в Варшаве и пройдет в костеле Св. Александра на площади Трех Крестов. Сообщается, что съезд проводится по инициативе представителей белорусских католических пастырств Польши с простыми целями «встретиться, познакомиться и начать действовать».

«Нас, белорусов-католиков, очень много в Польше. Но многие из нас теряются среди польских верующих, тем самым игнорируя – временами бессознательно – молитвы по-белорусски, которые регулярно проходят в самых больших городах: Варшаве, Гданьске, Лодзи, Белостоке, Вроцлаве, Познани, Люблине. Некоторые сообщества существуют давно, некоторые только начали собираться на молитвы. Но все мы имеем одну цель – молиться за нашу Беларусь на родном языке», – говорится в сообщении.

Во время съезда опытные пастырства будут делиться своим опытом, как строить сообщество и эффективно приглашать туда других белорусов.

Организаторы ожидают, что встреча поможет найти единомышленников и присоединиться к развитию сообщества в своем городе. Для участников встречи запланирована содержательная программа. Для участия нужна регистрация.

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