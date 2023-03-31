Лукашенко приказал восстановить площадки для пусков ядерных ракет из Беларуси

Лукашенко приказал восстановить площадки для пусков ядерных ракет из Беларуси22
- 31.03.2023, 14:28
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Диктатор сам признался в преступном распоряжении.
Лукашенко готов разместить на территории Беларуси стратегические ракеты с ядерными боеголовками. По его словам, он отдал приказ восстановить площадки, предназначенные для пуска мобильных ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь-М», которые были выведены из Беларуси в девяностые.
Об этом диктатор заявил сегодня во время послания «национальному собранию».
«Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно, немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками «Тополя». Это сложнейшая в инженерном техническом плане сооружение. Она четко привязана к коммуникации и прочее. Это не значит, что есть некий «Тополь», остановился, кнопку нажал, и ракета полетела. Они все были привязаны к этим местам. Я сохранил все эти площадки», — сказал он.
Лукашенко заявил, что вместе с Путиным может вернуть и стратегическое ядерное оружие.
«И должен сказать надо будет, мы с Путиным решим, привезем сюда, если это надо, стратегическое оружие», — заявил диктатор.
Как сообщал сайт Charter97.org, Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Американский историк Юрий Фельштинский считает, что не позднее сентября из Беларуси по Литве и Польше будут нанесены ядерные удары.