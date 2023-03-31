закрыть
31 марта 2023, пятница, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко призвал ксендзов заводить детей и поставить лавки в православных церквях

3
  • 31.03.2023, 14:51
  • 1,480
Лукашенко призвал ксендзов заводить детей и поставить лавки в православных церквях

Диктатор решил бороться с чайлдфри.

Во время послания к «национальному собранию» Лукашенко потребовал запретить призывы не иметь детей. Также диктатор бросил упрек в бездетности священникам и предложил поставить скамейки в православных церквях.

«Ну что это такое, выходит служитель — они же не имеют права иметь детей — и агитируют меня за детей. Это абсурд полный, ну почему они не могут иметь детей? И тогда начинается и педофилия, и мужеложство. Ну это же живые люди, почему они не могут иметь детей?» — возмущался Лукашенко.

«Слушайте, ну что это такое, когда мы приходим в церковь? Ну ладно, мы еще здоровые, извините меня, стоим по два, по три.. Кто молится, а кто уже думает: быстрее бы это закончилось. Ну, поставьте вы эти лавки, православные церкви, пусть люди сидят, особенно старушки», — заявил диктатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко