Лукашенко призвал ксендзов заводить детей и поставить лавки в православных церквях 3 31.03.2023, 14:51

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Диктатор решил бороться с чайлдфри.

Во время послания к «национальному собранию» Лукашенко потребовал запретить призывы не иметь детей. Также диктатор бросил упрек в бездетности священникам и предложил поставить скамейки в православных церквях.

«Ну что это такое, выходит служитель — они же не имеют права иметь детей — и агитируют меня за детей. Это абсурд полный, ну почему они не могут иметь детей? И тогда начинается и педофилия, и мужеложство. Ну это же живые люди, почему они не могут иметь детей?» — возмущался Лукашенко.

«Слушайте, ну что это такое, когда мы приходим в церковь? Ну ладно, мы еще здоровые, извините меня, стоим по два, по три.. Кто молится, а кто уже думает: быстрее бы это закончилось. Ну, поставьте вы эти лавки, православные церкви, пусть люди сидят, особенно старушки», — заявил диктатор.

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