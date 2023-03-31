Ученые: Тираннозавры выглядели совсем не так, как мы себе представляем

Ученые: Тираннозавры выглядели совсем не так, как мы себе представляем2
- 31.03.2023, 15:25
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Людей ввели в заблуждение их «родственники» крокодилы.
Палеонтологи установили, что изображение тираннозавра с торчащими наружу зубами, скорее всего, не соответствует действительности. На самом деле, его челюсти быть скрыты за парой чешуйчатых губ, пишет The Guardian.
Эксперты говорят, что представление о внешнем виде тераподов возникло из-за огромного размера их зубов. Кроме того, у их ближайших ныне живущих родственников, таких как крокодилы и аллигаторы, нет губ.
Тем не менее, исследования показали, что челюсти тираннозавров обычно были прикрыты. Это удалось выяснить на основе данные о сохранившемся зубе, на котором нет признаков значительного износа эмали, как у современных аллигаторов.
Ученые также обнаружила крошечные отверстия в челюстях тероподов, устроенные так же, как у современных ящериц. Они снабжают губы и десны нервами и кровеносными сосудами.