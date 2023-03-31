Лукашенко назвал своим полученное от Путина ядерное оружие и пригрозил ударить по Польше 27 31.03.2023, 18:41

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Диктатор заявил, что управлять ядерным оружием будет он.

Польша якобы готовит нападение на Беларусь, и Минск намерен защищаться всеми доступными средствами, в том числе полученным от России ядерным оружием. Об этом заявил узурпатор Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, тактические ядерные ракеты, которые по решению президента Владимира Путина будут размещены в Беларуси до 1 июля, в Минске считают «своими».

«И не надо говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — сказал Лукашенко (цитаты по «Интерфаксу»).

Он добавил, что неделю назад отдал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическими ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое. «Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои народы», — сказал Лукашенко.

Целью ядерных ракет, которые, как утверждал Путин, не передаются Беларуси, а лишь размещаются на ее территории, по словам Лукашенко, может стать Польша.

«Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов», — сказал он.

Как утверждает Лукашенко, Беларусь вынуждена «вернуть» на свою территорию ядерное оружие из-за того, что гарантии, данные под его вывод в 1990-х годах, были «растоптаны» и «нарушены».

«Я не пытаюсь кого-то запугивать или шантажировать», — сказал Лукашенко, добавив, что на горизонте замаячила третья мировая война с «ядерными пожарами», а для ее предотвращения нужны переговоры по ситуации в Украине «без предварительных условий».

Также Лукашенко заявил, что управление тактическим ядерным оружием будет осуществлять Беларусь. Так он ответил на вопрос, как планируется выстроить управление тактическим ядерным арсеналом, который планируется к размещению в Беларуси, и будет ли учтено мнение страны в момент «Х».

«Еще не разместили в Беларуси ядерное оружие, уже все взвыли. А чего вы взвыли? Чего вы не выли американцы, тогда, когда вводили против на санкции. Еще покойный Макей (министр иностранных дел Владимир Макей. — Прим. ред.) по-моему поручению, говорю, ты им напомни, что они нарушили Будапештские соглашения. Им напомнили. А им плевать на это! А чего теперь воете? И потом, мы же не против Америки воевать собрались, если мы размещаем это оружие», — заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, как планируется выстроить управление тактическим ядерным арсеналом, который планируется к размещению в Беларуси, и будет ли учтено мнение страны в момент «Х», Лукашенко заявил, что «все будет по закону».

«Все будет по закону и по правилам. Бесконтрольного оружия в Беларуси нет и быть не может. Поэтому управлять всем тем, что есть в Беларуси, будем мы здесь», — сказал Лукашенко.

Напомним, Путин на прошлой неделе объявил о строительстве в Беларуси складов для хранения тактического ядерного оружия, а также о переоборудовании 10 самолетов белорусских ВВС под ракеты «Искандер». Заявленная дальность «Искандеров» — 500 км, однако США считают, что одна из ракет комплекса — 9М729 — способна летать гораздо дальше и угрожает западноевропейским странам.

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