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Байден потребовал освободить арестованного в РФ журналиста WSJ Гершковича

  • 31.03.2023, 20:38
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Байден потребовал освободить арестованного в РФ журналиста WSJ Гершковича
Джо Байден

ФСБ задержала американского журналиста в Екатеринбурге 29 марта.

Президент США Джо Байден призвал освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который был арестован в России по делу о «шпионаже», передает CNN.

На вопрос о том, что он хочет сказать властям РФ после задержания корреспондента, Байден ответил: «Отпустите его», — добавив, что «процесс идет».

Также глава США сказал, что не намерен высылать в ответ на арест Гершковича российских дипломатов и журналистов. С таким предложением 31 марта выступил WSJ. Издание подчеркнуло, что за здоровье и безопасность Гершковича несет ответственность лично президент РФ Владимир Путин, а администрация Байдена должна добиться освобождения журналиста, а также рассмотреть «возможность дипломатической и политической эскалации». Редакция подчеркнула, что защищать своих граждан — «первейшая обязанность» властей США, однако «сегодня слишком многие страны считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев».

ФСБ задержала Гершковича в Екатеринбурге 29 марта. Его обвинили в сборе сведений «об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Журналист интересовался деятельностью ЧВК «Вагнер» и собирался писать статью о вербовке местных жителей в наемническую компанию, а также об отношении горожан к войне в Украине, сообщал руководитель издания It’s My City Дмитрий Колезев. Источник «Медузы» среди западных журналистов рассказал, что помимо этого корреспондент WSJ ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

Суд арестовал Гершковича до 29 мая. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово». Арест репортера WSJ стал первым за 37 лет задержанием в России американского журналиста по обвинению в шпионаже. Последний раз такое случилось в СССР на исходе холодной войны.

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