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Польша объявила об ограничениях в оформлении грузовых перевозок

  • 31.03.2023, 21:17
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Польша объявила об ограничениях в оформлении грузовых перевозок

Вводятся ветеринарные проверки.

Национальное налоговое управление и Пограничная служба Польши объявили об ограничениях в оформлении грузовых перевозок и изменениях, касающихся работы Пограничной ветеринарной инспекции.

Первые трудности возникнут уже сегодня вечером (с 31 марта по 1 апреля). Именно в этот день ветеринарные проверки не будут проводиться польской пограничной ветеринарной инспекцией в Корощине.

Также проверки не будут проводиться ночью с 1 по 11 апреля, затем ночью с 15 по 18 апреля, с 22 по 25 апреля и ночью с 29 по 30 апреля.

Еще одно изменение, которое перевозчики должны принять во внимание, касается работы таможенного отделения Бяла-Подляска.

В праздничный период, т.е. с 8 по 11 апреля, «там будут действовать ограничения на оформление грузовых перевозок в стандартном порядке».

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