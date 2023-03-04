Власти Польши опасаются увеличения потока нелегальных мигрантов через Беларусь 4.03.2023, 1:02

Из-за улучшения погоды.

В Польше фиксируют увеличение потока нелегальных мигрантов, следующих через Беларусь, и ожидают, что в скором времени он возрастет еще больше. Об этом заявил госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши, заместитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарин.

— Последние рапорты от польской погранслужбы показывают, что миграционный маршрут, поддерживаемый Россией и Беларусью, снова начинает использоваться более интенсивно, — отметил Жарин.

Он обратил внимание на то, что мигранты на белорусско-польскую границу теперь прибывают через Россию. Именно Кремль является главным выгодоприобретателем от этих действий, уверен польский политик.

— Естественное улучшение погоды в Центральной Европе в ближайшие месяцы, наступление более теплого сезона может привести к увеличению давления на польскую границу и дальнейшим попыткам дестабилизации восточного фланга НАТО. Увеличение интенсивности действий против Польши может иметь место в ближайшие недели и месяцы. Все будет зависеть от политического решения России, которая использует этот инструмент против Польши, ЕС и НАТО, — считает Жарин.

Как сообщили в Пограничной службе Польши, за предыдущие сутки, 2 марта, в страну из Беларуси пытались попасть 74 человека. Были задержаны 19 граждан Йемена и семь сирийцев. Днем ранее пограничники выявили 96 нарушителей из третьих стран, за пособничество нелегальной миграции задержали семь человек, в том числе пять граждан Украины, одного грузина и одного азербайджанца.

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