Россияне паникуют из-за мощных взрывов на аэродроме в Брянске

Россияне паникуют из-за мощных взрывов на аэродроме в Брянске2
- 4.03.2023, 8:37
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Версиям местных властей не доверяют.
Как сообщал сайт Charter97.org, в районе российского международного аэропорта Брянска прогремела серия взрывов.
Российские власти в панике придумывают версии произошедшего.
Российские СМИ утверждают, что 3 марта местные жители услышали два взрыва. Там якобы «сработала российская система ПВО по украинскому дрону».
Другие же СМИ начали распространять фейки о том, что на самом деле ПВО не срабатывала и никакого дрона не было. По их версии, звуки, похожие на взрывы, издавал истребитель, преодолевавший звуковой барьер.
Однако местные жители поддались панике и высмеяли попытку властей придумать оправдание новым взрывам.