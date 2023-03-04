Россияне паникуют из-за мощных взрывов на аэродроме в Брянске 2 4.03.2023, 8:37

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Версиям местных властей не доверяют.

Как сообщал сайт Charter97.org, в районе российского международного аэропорта Брянска прогремела серия взрывов.

Российские власти в панике придумывают версии произошедшего.

Российские СМИ утверждают, что 3 марта местные жители услышали два взрыва. Там якобы «сработала российская система ПВО по украинскому дрону».

Другие же СМИ начали распространять фейки о том, что на самом деле ПВО не срабатывала и никакого дрона не было. По их версии, звуки, похожие на взрывы, издавал истребитель, преодолевавший звуковой барьер.

Однако местные жители поддались панике и высмеяли попытку властей придумать оправдание новым взрывам.

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