Взорвался на своей же гранате: бойцы ВСУ взяли в плен «вагнеровца» 1 4.03.2023, 8:59

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Наемник пытался попасть гранатой в украинских военных, но «промахнулся».

В сети опубликовано видео, где террорист из ЧВК «Вагнер» рассказал, как его «собрат» хотел попасть гранатой в украинскую военную Национальную гвардию, но взорвался сам.

Информация была обнародована в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».

На первых же кадрах видео слышно, как нацгвардейцы начали разговор с российским военным. Оказалось, мужчина родом из Покровского.

На видео видно, что у «вагнеровца» повреждена рука. Он объяснил: травму получил также из-за разрыва гранаты. Уже 3 день он находится на позиции и за это время пало 38 его «собратьев».

В какой-то момент мужчина попытался полезть в карман, мол, хотел закурить, однако украинские военные остановили его, ведь это могло быть очень опасно. Никогда не ждешь, что думает сделать враг.

По словам российского военного, он находился за решеткой, откуда его и забрали на фронт. Нацгвардейцы узнали, что осужденным мужчина был за убийство.

«Вагнеровцы» говорят, что его привезли в команде, которая состояла из 50 человек, но осталось из них всего 12.

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