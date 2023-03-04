На нефтепроводе «Транснефть-дружба» в Белгородской области РФ прогремел взрыв

На нефтепроводе «Транснефть-дружба» в Белгородской области РФ прогремел взрыв6
- 4.03.2023, 10:16
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Сообщается об атаке беспилотника.
Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области.
Атака произошла утром третьего марта, сообщает телеграм-канал baza
В сообщении говорится, что БПЛА, снаряженный самодельным взрывным устройством, врезался в резервуар емкостью 3000 тонн. В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр.
С подстанции было эвакуировано 4 человека. Пострадавших нет.