На нефтепроводе «Транснефть-дружба» в Белгородской области РФ прогремел взрыв 6 4.03.2023, 10:16

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Сообщается об атаке беспилотника.

Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-дружба» в Белгородской области.

Атака произошла утром третьего марта, сообщает телеграм-канал baza

В сообщении говорится, что БПЛА, снаряженный самодельным взрывным устройством, врезался в резервуар емкостью 3000 тонн. В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр.

С подстанции было эвакуировано 4 человека. Пострадавших нет.

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