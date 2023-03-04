Под Бахмутом ВСУ быстро ликвидировали группу российских оккупантов 4.03.2023, 11:23

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Точная работа украинского спецназа попала на видео.

Бойцы ССО во время проведения разведывательной операции ликвидировали пятерых оккупантов на бахмутском направлении.

Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись результата атаки украинских военных.

«Результат работы группы специального назначения ССО Украины на бахмутском направлении. Домой никогда не вернутся пятеро российских оккупантов. Будущий «груз-200» обнаружили операторы Сил специальных операций во время проведения специальной разведки. Группу противника уничтожили быстро», - пишет в комментарии Бутусов.

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