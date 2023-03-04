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Под Бахмутом ВСУ быстро ликвидировали группу российских оккупантов

  • 4.03.2023, 11:23
  • 1,894
Под Бахмутом ВСУ быстро ликвидировали группу российских оккупантов

Точная работа украинского спецназа попала на видео.

Бойцы ССО во время проведения разведывательной операции ликвидировали пятерых оккупантов на бахмутском направлении.

Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись результата атаки украинских военных.

«Результат работы группы специального назначения ССО Украины на бахмутском направлении. Домой никогда не вернутся пятеро российских оккупантов. Будущий «груз-200» обнаружили операторы Сил специальных операций во время проведения специальной разведки. Группу противника уничтожили быстро», - пишет в комментарии Бутусов.

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