Под Бахмутом ВСУ быстро ликвидировали группу российских оккупантов
- 4.03.2023, 11:23
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Точная работа украинского спецназа попала на видео.
Бойцы ССО во время проведения разведывательной операции ликвидировали пятерых оккупантов на бахмутском направлении.
Об этом пишет на своей странице в соцсетях главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись результата атаки украинских военных.
«Результат работы группы специального назначения ССО Украины на бахмутском направлении. Домой никогда не вернутся пятеро российских оккупантов. Будущий «груз-200» обнаружили операторы Сил специальных операций во время проведения специальной разведки. Группу противника уничтожили быстро», - пишет в комментарии Бутусов.