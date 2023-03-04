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Командующий украинским спецназом побывал в Бахмуте и рассказал об обороне города

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  • 4.03.2023, 12:07
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Командующий украинским спецназом побывал в Бахмуте и рассказал об обороне города

Бригадный генерал опроверг фейки российской пропаганды.

Командующий Сил спецопераций ВСУ Виктор Хоренко приезжал в Бахмут, где проверил работу своих подразделений. Также он рассказал о текущей ситуации по обороне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Сил специальных операций ВСУ.

«Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось каждый день», - рассказал Хоренко.

Указано, что бригадный генерал проверил работу подчиненных подразделений, обороняющих Бахмут и привлекаемых к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Также во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций.

По словам Виктора Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины, а «быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя».

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