США потребовали освободить Алеся Беляцкого и правозащитников «Весны» 10 4.03.2023, 12:16

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Опубликовано заявление американского посольства в Беларуси.

Вчера, 3 марта, в Минске были оглашены незаконные приговоры лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и правозащитникам «Весны».

Руководителя ПЦ «Весна» Алеся Беляцкого осудили на 10 лет колонии, его заместителю и вице-президента FIDH Валентина Стефановича — на 9 лет колонии, правозащитников Владимира Лабковича и Дмитрия Соловьева — на 7 и 8 лет заключения.

Посольство США в Беларуси отреагировало на незаконные приговоры:

— Соединенные Штаты Америки категорически не принимают приговор, вынесенный судом Ленинского района Минска по делам лидеров «Весны» Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Дмитрия Соловьева и Владимира Лабковича.

Тем не менее мы не удивлены. Приговоры в 7-10 лет заключения стали привычной частью языка репрессий режима Лукашенко после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года. Их намерение — заставить лидеров демократических сил, гражданских активистов и правозащитников замолчать.

Их цель — построить иллюзию стабильности, когда внутри страны царит бесправие, а в регионе нет безопасности. Их приоритет — сохранить политическую власть за счет суверенитета, независимости, личных свобод. Эти усилия будут напрасны.

Алесь Беляцкий и его коллеги демонстрируют многолетнюю приверженность сохранению независимости Беларуси, настаивая на ее демократическом характере. «Весна» является опорой мирового сообщества правозащитников. Соединенные Штаты стоят на их стороне и поддерживают их усилия.

Мы призываем белорусские власти освободить Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, которых держат за решеткой, и всех политических заключенных, находящихся в белорусских тюрьмах.

Мы призываем прекратить репрессии против белорусских демократических сил и гражданского общества. Мы вновь обязуемся продолжать поддерживать стремление белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему.

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