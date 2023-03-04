Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Дружба» 1 4.03.2023, 12:59

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Стали известны подробности мощного взрыва в Белгородской области РФ.

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба». Инцидент случился 3 марта, сообщает Charter97.org

Издание РБК-Украина на основании публикаций в российских СМИ узнало подробности атаки.

В частности, по данным Telegram-канала ASTRA, самодельный беспилотник, снаряженный взрывным устройством, атаковал пустой резервуар для нефтепродуктов емкостью 3 тысячи тонн в поселке Разумное 3 марта в районе 7 утра.

«Эвакуированы 4 человека, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Как уверяют в Telegram-канале Baza, БПЛА, якобы, «прилетел со стороны Украины».

«В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр», - добавили в посте.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Его маршрут проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

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