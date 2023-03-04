Украинский спецназ зашел в Бахмут 2 4.03.2023, 14:13

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Полковник ВСУ рассказал, как изменится оборона города.

Единственный мост, который соединял выход из Бахмута в Часов Яр, разрушен. В Бахмуте работают Силы специальных операций ВСУ, которые взорвали мост для выполнения задач.

Об этом в эфире «24 канала» рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, теперь ССО ВСУ будут оборонять город город внутри городских застроек.

Свитан отметил, что среди украинских военных провели ротацию. Есть информация, что из города вышли мотопехотные подразделения, а оборонять город будут Силы специальных операций ВСУ.

«Силы спецопераций – это люди, которые годами учились выполнять боевые задания в городских застройках. Именно они в свое время в Мариуполе, Северодонецке уничтожали россиян. Задача стоит уничтожить как можно больше вражеских войск», – объяснил он.

Полковник ВСУ предположил, что в ближайшее время защитники будут оборонять Бахмут внутри городских застроек. Именно для этого вышли мотопехотные подразделения, а мосты были взорваны для выполнения боевых задач.

«Переформатирование очень грамотное и правильное, потому что россияне подошли к городу очень близко. Поэтому режим переведен с работы мотопехоты в режим сил спецоперации», – считает Свитан.

Командующий Сухопутными Войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут, где продолжаются самые ожесточенные бои. В городе он заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта.

Роман Свитан отметил, что это свидетельствует о том, что сейчас ВСУ развивают новую схему обороны города, а гарнизон выполняет боевые задачи.

«Задание в удержании этого рубежа. Его можно удержать, далее уничтожать российскую армию в больших количествах. Первая задача любого войска – уничтожать вражескую армию», – добавил военный эксперт.

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