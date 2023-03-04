Спецназ СБУ «Альфа» сжег пять российских танков и два БМП 4.03.2023, 15:03

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Опубликовано видео ночного боя.

Бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ ударными дронами успешно ликвидируют военную технику РФ на фронте. Вражеская броня уничтожается снарядами, которые сбрасывают БПЛА.

Кадры очередной «охоты» Служба безопасности Украины обнародовала на своем канале в Telegram 4 марта.

«Весна пришла - российская техника пылает еще ярче», - отметили в СБУ. В ходе одной ночной операции спецназовцы «отминусовали» 8 военных машин ВС РФ: 5 танков, 2 боевых машины пехоты (БМП) и грузовик, перевозивший боекомплект.

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