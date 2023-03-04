Британский генерал: ВСУ добились стратегического успеха в Бахмуте 4.03.2023, 15:45

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Фото: Depo.ua

Если россияне возьмут город, это будет пирровой победой.

Украинские военные заставили россиян положить множество своих солдат и отправить на уничтожение огромное количество техники на Бахмутском направлении. Это стратегический успех, считает британский генерал Ричард Ширрефф.

«Сейчас украинцы, возможно, досягли стратегического успеха, заставив россиян потратить огромное количество живой силы и техники, что, вероятно, станет, если они возьмут его, пирровой победой», – сказал бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе (2011-2014) в эфире BBC Radio, сообщает УНИАН.

Ширрефф также призвал ускорить поставки оружия в Украину.

«Если бы у них было то, что им нужно, несколько месяцев назад, мы, вероятно, не были бы там, где мы сейчас находимся. Таким образом, необходимо ускорить поставки, интеграцию, логистическую поддержку, обучение и все остальное, что необходимо сделать, чтобы предоставить украинцам необходимые для работы инструменты». - сказал он.

Ситуация в Бахмуте-что нужно знать

Бои за Бахмут в Донецкой области начались в мае 2022 года. Героическая оборона города длится долгие месяцы. Россия концентрирует немалые ресурсы для захвата города, его окрестности устланы трупами российских военных, в частности, наемников ЧВК «Вагнера». По оценке, которую озвучивал министр обороны Украины Алексей Резников, враг ежедневно теряет около 500 военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 марта оценивал ситуацию в городе как «тяжелую» и отмечал, что Украина знает, как действовать. В тот же день стало известно, что подразделение аэроразведки, державшее оборону города 110 дней, получило приказ о выходе из Бахмута на новые позиции.

Ранее в Офисе президента заявляли, что при необходимости украинские силы могут отойти из Бахмута. В новом отчете американский Институт изучения войны предполагает, что украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого выхода.

Британская разведка информирует, что россияне атакуют Бахмут с трех сторон и за последние 36 часов взорвали два ключевых моста, в частности, тот, от которого зависит снабжение украинской армии.

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