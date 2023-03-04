На фоне слухов о болезни Кадырова его сын встретился с Путиным 4.03.2023, 18:10

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Стало известно, что обсуждали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, председатель совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров, встретился с Владимиром Путиным.

Это была неофициальная встреча, в ходе которой молодой человек «рассказал о молодежной политике в регионе», написал его отец в Telegram.

По его словам, президент в ответ «рассказал Ахмату о его дедушке», первом президенте Чечни Ахмате Кадырове. Рамзан Кадыров утверждает, что деталей встречи не знает, а узнал о ней от советника президента РФ Абубакара Эдельгериева.

В сообщении отмечается, что «в конце душевной встречи» Владимир Путин «поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием».

Вчера сайт Charter97.org со ссылкой на издание Bild сообщил, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Лечат Кадырова в ОАЭ, а когда он бывает на короткое время в Грозном, нефролог из Абу Даби специально приезжает к нему.

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