На фоне слухов о болезни Кадырова его сын встретился с Путиным
- 4.03.2023, 18:10
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Стало известно, что обсуждали.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, председатель совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров, встретился с Владимиром Путиным.
Это была неофициальная встреча, в ходе которой молодой человек «рассказал о молодежной политике в регионе», написал его отец в Telegram.
По его словам, президент в ответ «рассказал Ахмату о его дедушке», первом президенте Чечни Ахмате Кадырове. Рамзан Кадыров утверждает, что деталей встречи не знает, а узнал о ней от советника президента РФ Абубакара Эдельгериева.
В сообщении отмечается, что «в конце душевной встречи» Владимир Путин «поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием».
Вчера сайт Charter97.org со ссылкой на издание Bild сообщил, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Лечат Кадырова в ОАЭ, а когда он бывает на короткое время в Грозном, нефролог из Абу Даби специально приезжает к нему.