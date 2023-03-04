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Украинские спецназовцы уничтожили восемь единиц российской техники

  • 4.03.2023, 19:44
  • 2,966
Украинские спецназовцы уничтожили восемь единиц российской техники

Видеофакт.

Украинские спецназовцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины за ночь сожгли восемь единиц российской военной техники. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram 4 марта.

«Весна пришла – российская техника пылает еще ярче. Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ за одну ночь сожгли еще восемь единиц вражеской техники: пять танков, две БМП, один грузовик с боекомплектом», – говорится в сообщении.

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