Украинские спецназовцы уничтожили восемь единиц российской техники
- 4.03.2023, 19:44
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Видеофакт.
Украинские спецназовцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины за ночь сожгли восемь единиц российской военной техники. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram 4 марта.
«Весна пришла – российская техника пылает еще ярче. Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ за одну ночь сожгли еще восемь единиц вражеской техники: пять танков, две БМП, один грузовик с боекомплектом», – говорится в сообщении.