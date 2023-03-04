Украинские спецназовцы уничтожили восемь единиц российской техники 4.03.2023, 19:44

2,966

Видеофакт.

Украинские спецназовцы Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины за ночь сожгли восемь единиц российской военной техники. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram 4 марта.

«Весна пришла – российская техника пылает еще ярче. Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ за одну ночь сожгли еще восемь единиц вражеской техники: пять танков, две БМП, один грузовик с боекомплектом», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».