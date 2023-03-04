Бойцы полка Калиновского взяли в плен российских «мобиков»1
- 4.03.2023, 19:58
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Видео допроса.
В ходе штурмовой операции бойцы полка Калиновского взяли в плен российских военных, на видео, опубликованном в канале полка, одним из пленных говорит: «Мы мобилизованные».
Один из пленных, Виктор, рассказывает, что они — мобилизованные. По его словам, в их роте было 106 человек, а осталось около 56. Что случилось с остальными, мужчина не уточняет, но говорит, что были «ранения осколочные».
Солдат также рассказал, что их начальство в качестве наказания за нарушения «сажает в канавы» и «не кормит».
Один из представителей полка Калиновского говорит на видео, что пленные будут включены в списки на обмен.
«Мы еще раз пополнили обменный фонд Украины, надеемся, что это ускорит возвращение наших воинов из плена», — сообщили калиновцы.