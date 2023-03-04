Эксперты по автомобильной безопасности назвали лучшие машины 2023 года 4.03.2023, 21:13

Один из них — Dodge Charger.

Эксперты по автомобильной безопасности назвали лучшие автомобили 2023 года. Одна из самых замечательных черт современной автомобильной промышленности — это то, насколько далеко продвинулись конструкторы и инженеры в вопросах безопасности. С тех пор как в конце 1950-х годов Volvo и Mercedes стали пионерами в области технологий безопасности, внедрив ремни безопасности и сминаемые зоны, стремление создать самый безопасный автомобиль не прекращалось.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США NHTSA опубликовала подборку самых безопасных автомобилей.

Toyota Avalon

Avalon был оценен NHTSA как один из самых безопасных автомобилей среди больших седанов 2023 модельного года. Автомобиль получил 5 из 5 баллов в рейтинге боковых столкновений, риск опрокидывания составляет всего 10,5%. Avalon получил общий 5-звездочный рейтинг безопасности NHTSA в том числе за целый ряд современных функций, например, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о перекрестном движении.

Honda Accord

Accord сравнялся с Toyota Avalon по безопасности — японские бренды продолжают впечатлять в сегменте обычных седанов. Accord продается с 1970-х годов, и в 2023 году он действительно достиг своего пика в области безопасности пассажиров, а также общей динамики движения и инженерной изысканности. Accord — отличный автомобиль, который получил 5 звёзд во всех категориях тестирования.

Honda Civic

Сразу две модели Honda попали в эту подборку. Производитель добился впечатляющих результатов с популярной моделью Civic, сделав её одним из самых безопасных автомобилей в сегменте хэтчбеков. Модель получила 4 звезды за фронтальное столкновение и 5 звезд за всё остальные тесты. Риск опрокидывания составляет всего 9,5%.

Mazda 3

Вместе с Civic, Mazda 3 тоже входит в число самых безопасных хэтчбеков по данным NHTSA. Красиво оформленный хэтчбек получил 5 звезд по всем параметрам. Похоже, что Mazda 3 настолько же безопасна для передвижения, насколько прекрасна на вид.

Dodge Charger

Dodge Charger был одним из основных американских седанов с момента возрождения культовой модели в середине 2000-х годов. Он был популярен не только среди обычных покупателей, но и среди полицейских. Поэтому уверенность в том, что представители закона ездят на одном из самых безопасных автомобилей, говорит о надёжности. Charger получил оценку за фронтальное столкновение в 4 звезды, а в остальных тестах — 5. NHTSA понравилось множество доступных функций безопасности, например, экстренное торможение и помощь при движении по полосе.

Nissan Maxima

Среди больших автомобилей Maxima получил 5 звезд от NHTSA и высшую оценку за безопасность. Maxima впечатлила своим длинным списком оборудования безопасности, который на 2023 год включает в себя мониторинг внимания водителя и камеру объемного обзора.

Volkswagen ID4

NHTSA отнесла полностью электрический автомобиль Volkswagen к числу самых безопасных электромобилей на рынке в 2023 году. ID4 получил 4 звезды при опрокидывании, и это отличный показатель. Наличие системы предупреждения о предварительном столкновении делает EV Volkswagen одним из самых безопасных автомобилей в своём сегменте. Многие люди по понятным причинам скептически относятся к общей безопасности электромобилей в случае аварии, но ID4 произвел впечатление на судей по безопасности, получив 5-звезд в общем рейтинге.

Ford Expedition

В сегменте крупных роскошных внедорожников конкурентов подвинул Expedition. Это одна из самых больших моделей и внедорожников Ford. Помимо впечатляющего набора функций, он получил столь же впечатляющий рейтинг безопасности. Он заработал 4 звезды в тесте на переворачивание и 5 звезд в других тестах благодаря широкому набору электронных помощников. Например, системы ориентации в полосе движения и помощи при рулении.

Honda Ridgeline

Популярный среднеразмерный грузовик от Honda официально получил 5-звездочный рейтинг всесторонней безопасности. А вот его конкуренты Chevrolet Colorado и Ford Ranger не смогли добиться таких же высоких результатов. Однако в ближайшее время у американских соперников должны появиться новые версии и тогда расстановка сил может измениться.

Honda Odyssey

Благодаря обновлению в 2021 году, Odyssey может похвастаться лучшей безопасностью в сегменте минивэнов от NHTSA в 2023 году. Он получил 4 звезды за опрокидывание и 5 звезд в других тестах и тем самым обогнал своих конкурентов. Целевая аудитория Odyssey — семьи с большим количеством человек, которые ищут максимально безопасные машины. Honda безупречно справилась с этой задачей.

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