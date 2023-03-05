Контрактники Черноморского флота РФ взбунтовались и отказались воевать в Украине 5 5.03.2023, 8:57

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Бунт подняли в 126-й бригаде береговой обороны.

Примерно 20 контрактников из 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота написали рапорт об увольнении. Они сослались на невыполнение условий контракта. Командование всем отказало, пишут «Сирена» и «7×7».

Военные попросили об увольнении еще в декабре прошлого года. Сейчас они дислоцированы в одном из опорных пунктов российской армии в Херсонской области.

«Говорят, что ** (надоело — прим. ред.) это все. Отдыхать не дают, сидят все на опорнике и ловят ** (лицом — прим. ред.) мины. Чтобы отдохнуть нужно получить ранение и уехать на больничку. Других вариантов нет», — объяснил в разговоре с «Сиреной» решение сослуживцев один из контрактников.

Вскоре после того, как военные подали рапорты, на их опорные пункты приехали командиры, которых, по словам самих членов бригады, «в глаза никто не видел несколько месяцев».

Военное командование отказало служащим в увольнении и лишило их отпусков. Контрактникам сказали, что теперь они «будут все сидеть в опорнике безвылазно», отметил собеседник «Сирены». Кроме того, все их посылки начали тщательно проверять и, вероятно, изымать тактические вещи, еду и алкоголь, добавило «7×7».

«Говорят, что алкоголь образовал в головах язвы, из-за которых туда попадают дурные мысли», — пересказал изданию слова руководства контрактник. Он также сказал, что члены бригады отказались воевать из-за своих убеждений, «по соображениям совести». Когда война только началась, им внушили, что они приехали «освобождать население от нацистов». Оказалось, что жители Украины этого не хотят, говорит собеседник издания. Тогда он и начал сомневаться.

Российские военные периодически отказываются воевать из-за отсутствия подготовки, снабжения или необходимого вооружения. Военное командование отправляет некоторых отказников в специально оборудованные подвалы, где их избивают и пытают. Известно как минимум о 13 таких местах, все они находятся в Донбассе. В конце декабря прошлого года Минобороны решило легализовать секретные тюрьмы, возродив полевые гауптвахты.

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