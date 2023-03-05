На белорусской границе начали водить на допросы иностранцев 4 5.03.2023, 9:07

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С маршруток снимают граждан Литвы.

Как сообщал сайт, на границе Беларуси и Литвы в Беняконях задержали гродненца, который ехал в Литву. Задержание произошло после проверки телефона. Мужчину отвезли РОВД в Вороново.

Его будут судить за «распространение экстремистских материалов». Ранее была информация, что пассажиров, которые в эти дни выезжают из Беларуси за границу, усиленно проверяют.

Телеграм-канал МКБ обратил внимание на интересную деталь: на белорусской границе начали водить на допросы и граждан иностранных государств.

«Маршрутки в пункте пропуска «Бенякони» стоят по несколько часов в очереди. На допрос вызывают всех мужчин.

С белорусской стороны границы проверяли не пограничники — предположительно, КГБшники. Одеты были в гражданское.

На допрос всех мужчин звали в здание — в очереди стояли и литовцы. Смотрели телефон — проверяли чаты в Telegram, загрузки и ссылки. Задавали также вопросы: служили ли, с какой целью едете или к кому, есть ли вид на жительство или карта поляка. Вещи не смотрели», — сообщают авторы канала МКБ.

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