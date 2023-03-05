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Армия РФ теряет контроль над «казачьими батальонами»

  • 5.03.2023, 9:22
  • 5,216
Армия РФ теряет контроль над «казачьими батальонами»

Это может привести к прорыву российского фронта в районе Угледара.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по ситуации с российским вторжением, на позициях в районе Угледара выполняет задачи вражеский казачий батальон «Степь/Тигр».

По данным ГШ, командование подразделения крайне недовольно руководством Вооруженных сил Российской Федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии. Это может привести к прорыву российского фронта в районе Угледара.

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