Армия РФ теряет контроль над «казачьими батальонами»
- 5.03.2023, 9:22
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Это может привести к прорыву российского фронта в районе Угледара.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по ситуации с российским вторжением, на позициях в районе Угледара выполняет задачи вражеский казачий батальон «Степь/Тигр».
По данным ГШ, командование подразделения крайне недовольно руководством Вооруженных сил Российской Федерации и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии. Это может привести к прорыву российского фронта в районе Угледара.