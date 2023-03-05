Круче айфонов: названы самые мощные Android-смартфоны в мире 5.03.2023, 9:56

2,234

Какие модели вошли в первую десятку?

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu раскрыли лидеров по производительности среди Android-смартфонов за февраль 2023 года.

Если в прошлой месяце 8 из 10 позиций в рейтинге принадлежало аппаратам на базе нового чипа Snapdragon 8 Gen 2, то в феврале их уже стало 9 – впрочем, один из чипов MediaTek все же смог составить ему конкуренцию.

Первое место занимает OnePlus 11 с внушительным отрывом от второго места в лице Red Magic 8 Pro+. Тройку лидеров замыкает Redmi K60 Pro.

На четвертом и пятом местах оказались iQOO 11 Pro и Vivo X90 Pro+. Если первый является игровым смартфоном, предназначенным для запуска ресурсоемких игр, то аппарат Vivo, помимо мощного железа, может похвастаться одними из лучших камер на рынке.

Топ-10 самых производительных смартфонов завершают:

iQOO 11,

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro,

Samsung Galaxy S23 Ultra,

Vivo X90 Pro.

Ранее команда бенчмарка AnTuTu также составила новые рейтинги Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Устройства расставлены в разные ценовые категории – от относительно недорогих до флагманских.

Если говорить о бюджетных устройствах, то здесь у Xiaomi конкурентов нет. В сегменте до $300 тройку оккупировали модели Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+ и Redmi K60E. На рынке же флагманов премиум-класса хорошо зарекомендовали себя бренды Vivo и Nubia.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».