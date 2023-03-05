Саперные лопаты вместо гаубиц: британская разведка раскрыла масштабы деградации армии РФ 8 5.03.2023, 10:47

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На смену огромным танковым колоннам, рвущимся к Киеву, пришли пешие атаки пехоты.

Российская армия массово переходит к тактике ближнего боя, вплоть до рукопашного, из-за острого дефицита артиллерии и другого дистанционного оружия. Об этом сообщает британская разведка в очередной сводке.

Британцы обратили внимание на одно из недавних видеообращений российских «мобиков», в котором те пожаловались, что их отправили штурмовать украинский бетонный ДОТ, вооружив только «автоматами и лопатами».

«Лопаты», вероятно, являются окопными инструментами, используемыми для рукопашного боя», – поясняют британские военные разведчики.

Отмечается, что боевая эффективность штатной пехотной лопаты МПЛ-50 «особенно мифологизирована в России». Этот инструмент мало изменился со времен своего создания в 1869 году.

«Его постоянное использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характеризовать большую часть войны», – говорится в сообщении.

Британская разведка констатирует, что переход к преимущественно ближнему бою в Украине вызван желанием российского командования продолжать войну высокой интенсивности несмотря на исчерпание военных ресурсов.

В результате Россия перешла к тактике пеших пехотных атак с минимальной поддержкой артиллерии, испытавающей снарядный голод.

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