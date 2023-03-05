Названы пять самых дешевых кроссоверов с «вечными» подвесками 3 5.03.2023, 11:17

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Опубликован рейтинг надежных и долговечных автомобилей.

Эксперты составили рейтинг самых дешевых кроссоверов, которые в настоящее время доступны на рынке, и назвали пять кроссоверов с самыми надежными подвесками.

Об этом пишет «Автотема».

Пятое место - Hyundai ix35

Хотя подвеска в целом надежна, нередко создает проблемы маленький ресурс пыльников, стоек стабилизатора и задних сайлентблоков. Лучше всего выбирать экземпляры 2013-2014 годов с пробегами 80-90 тысяч километров.

Четвертое место - Mitsubishi ASX

Японский Mitsubishi ASX отличается надежной подвеской, однако ее слабое место - стойки и втулки стабилизаторов, которые при регулярной езде по тряским дорогам выходят из строя. После 120–150 тысяч км пробега может потребоваться замена сайлентблоков и амортизаторов.

Третье место - Volkswagen Tiguan

Оптимальный выбор - рестайлинговый Volkswagen Tiguan первой генерации 2012–2013 годов. Его подвеску нередко называют близкой к идеальной – в том числе по управляемости. Все элементы служат 100-150 тысяч километров, даже в заднем многорычаге.

Второе место - Renault Duster

Подвеска Renault Duster практически неубиваема. Среди слабых мест можно выделить втулки и стойки стабилизатора, а в остальном проблем не будет 80–100 тысяч километров.

Первое место - Suzuki Grand Vitara

Крайне надежный и неприхотливый автомобиль с минимумом жалоб на подвеску. Из моторов лучшим выбором станет 2.0 или 2.4. Проблем с ними мало, а ресурс может уходить далеко за 300 тысяч км.

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