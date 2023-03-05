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Россия впервые применила новый тип бомб против Украины

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  • 5.03.2023, 11:18
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Россия впервые применила новый тип бомб против Украины

В чем их особенность?

Армия Российской Федерации впервые использовала против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В. Их вес составляет 1500 кг.

По информации Defense Express, первый раз оккупанты применили это «новое и достаточно опасное оружие» несколько недель назад на одном из объектов Черниговской области. На одном из обломков была соответствующая маркировка.

Опасность этой бомбы заключается в том, что УПАБ-1500В – планирующая бомба, которая оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации, а ее боевая часть составляет 1010 кг.

При этом отмечается, что использование этих бомб россиянами - единичные случаи, потому что для обеспечения высокой дальности полета необходимо подняться на значительную высоту, из-за чего цель проще выявить и сбить.

Справка. Россия впервые продемонстрировала бомбу УПАБ-1500 в 2019 году. Она предназначена для поражения высокозащищенных объектов на расстоянии до 40 км.

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