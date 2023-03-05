Валерий Карбалевич: Лукашенко проиграл этот эпизод войны 1 5.03.2023, 11:47

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Валерий Карбалевич

Игра в молчанку обернулась громким провалом.

История с атакой на российский самолет дальней разведки А-50 на военном аэродроме Мачулищи под Минском стала не только эпизодом реальной войны, но и элементом войны информационной, пишет политолог Валерий Карбалевич.

И режим проиграл этот эпизод информационной войны.

Долгое молчание властей вполне понятно. Правдивая информация о происшествии в Мачулищах уж очень невыгодна режиму. По нескольким причинам.

1. Скандал вокруг нападения на самолет разрушает официальную мифологему белорусской стабильности. Мол, во всем мире какие-то катаклизмы, в Украине война, в Европе люди умирают от голода и холода, а здесь островок мира, порядка и безопасности. И вот такой сюрприз. Не скажешь, что через границу что-то там случайно перелетело. Здесь произошло нападение на объект стратегической военной инфраструктуры рядом со столицей государства.

2. Лукашенко много раз говорил, что Запад пытается втянуть Беларусь в войну, но я, мол, этого не допущу, гарантирую мир; пока я у власти, белорусы могут спать спокойно. А тут оказывается, что война добралась и сюда.

3. Атака на аэродром произошла на фоне бесконечных военных учений, проверок готовности, регулярных передвижений войск к границам и обратно, разных мобилизационных мероприятий. Формировались территориальная оборона, народное ополчение, сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям выдали пистолеты, ставилась задача мобилизовать для целей обороны охотников, рыболовов, лесников.

Это продолжалось целый год с начала войны. Практически каждые две недели Лукашенко проводил совещания с силовиками. И каков результат всей этой милитаристской лихорадки? В критический момент стратегический военный объект оказался беззащитным. А куда же смотрела вся система ПВО?

4. С учетом того, что ответственность за нападение на аэродром взяли на себя белорусские партизаны, получается, что власть не смогла подавить сопротивление. И это несмотря на тотальный террор против любого инакомыслия. Выходит, режим так и не смог взять контроль над обществом.

5. Наконец, неприятные вопросы может поставить Москва. Лукашенко много раз заверял Кремль, что на белорусской территории войскам союзника ничего не угрожает, что Беларусь является для России надежным щитом от западных супостатов. И объяснял нежелание направлять свои войска в Украину необходимостью закрывать западную границу «союзного государства». А теперь оказывается, что щит-то дырявый.

Короче, власти поначалу решили сыграть в молчанку. Но позиция оказалась проигрышной. В информационной войне очень важно выстрелить первым. Кто успел раньше выдвинуть свою версию события, тот и на коне. Эту версию потом тиражируют другие СМИ. В информационную эпоху опоздание на четверо суток с реакцией на важное событие, вокруг которого бушуют страсти, — это громкий провал.

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