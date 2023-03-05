Пропагандиста Соловьева едва не убили под Угледаром

Пропагандиста Соловьева едва не убили под Угледаром7
- 5.03.2023, 11:53
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Съемочную группу направил под артиллерийский обстрел лично глава российского Генштаба Валерий Герасимов.
Скандал со «снарядным голодом» и огромными потерями подразделений оккупантов под Угледаром стал настолько резонансным, что захватчикам «прислали» пропагандиста Владимира Соловьева вместо БК.
Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ», Соловьева под Угледар распорядился отправить лично глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Пропагандиста должны были сопроводить на окраине города для правоподобия его сюжетов.
«После публичного скандала из-за гигантских потерь морпехов 155 бригады было принято решение поддержать боевой дух подразделения. В качестве подарка им решили организовать визит... Владимира Соловьева. Санкцию на приезд подписывал лично начальник Генштаба, которого и уполномочили обеспечить безопасность пребывания Соловьева в зоне боевых действий, в непосредственной близости от Угледара. Но, как выяснил ВЧК-ОГПУ, все пошло не по плану. Страна чуть не потеряла главного пропагандиста», - говорится в сообщении.
Как пишет проект, по странному стечению обстоятельств, с прибытием Соловьева в расположение морпехов, по населенному пункту их расположения был нанесен артиллерийский удар. Обошлось якобы без жертв, но «мотивационная речь Соловьева получилась несколько смазанной».
Съемочной группе пришлось после обстрелов ВСУ в короткий срок «слепить отредактированную версию вдохновляющих кадров с бесстрашными морпехами, которые готовы идти на штурм без всякой артиллерийской поддержки».
Проект отмечает, что визит Соловьева под Угледар обусловлен еще и тем, что за день до этого командир бригады морпехов наотрез отказался отправлять бойцов на штурм до момента поступления в его распоряжение востребованного боекомплекта, несмотря на запугивание со стороны старших командиров отправить его на ковер к Герасимову.