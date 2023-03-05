Украинские десантники за одну ночь уничтожили в Бахмуте 15 групп «вагнеровцев» 1 5.03.2023, 12:05

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Оккупанты пытались взять под контроль дороги, ведущие в город-крепость.

Украинские защитники продолжают удерживать Бахмут, несмотря на то, что оккупанты пытаются взять под контроль дороги, ведущие в город-крепость. Нашим силам обороны удалось оттеснить врага от южных окраин.

Как говорится в сюжете ТСН, за одну ночь уничтожили 15 групп «вагнеровцев», которые шли на штурм украинских позиций. Подразделение ВСУ в этом бою потеряло дрон с ночным видением.

«Мы подняли ночные глаза, и было такое удивление, потому что их была куча с разных направлений. С 22:00 до 05:30 мы отсекали эти группы. Потом было по перехвату, что это были 15 групп «вагнеровцев», — рассказывает защитник Украины.

Как рассказывают в сюжете, из-за нехватки техники россияне все больше отправляют в наступление только солдат. Атакуют в основном «вагнеровцы»: живой силой и пытаются продавливать позиции ВСУ, но зря - Бахмут остается украинским.

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