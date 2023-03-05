«Ник и Майк»: Лукашенко уже два дня не приходит в себя 5.03.2023, 13:16

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Фото: AFP

С диктатором случилась череда неприятностей.

Визит в Китай оказался очень тяжелым, синепалый синегуб вот два дня приходит в себя. Необходимость жить не по своему времени, тяжелые переговоры, а тут еще самолет, который не удалось замять инфошумом пропаганды, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Переговоры в Китае проходили на очень сложном фоне. Синепалый синегуб банкротит Беларусь. По решению хунты, фактически приостановлена выплата внешнего долга. Общая сумма выплат на 2023 год должна была составить более 12 млрд рублей.

Всемирный банк - 1,476 млрд рублей в качестве выплат по кредиту 2020 года в размере 890 млн долларов - статус долга не обслуживается.

Ценные бумаги правительства (евробонды), 2,227 млрд рублей. Это выпуск евробондов на 800 млн и купонный доход по ним. Занятно, что основными держателями евробондов являются российские компании, которые по указу окурка спасали экономику синепалого синегуба. Статус долга - даже те, кто открыли спецсчета в белорусских рублях, не могут получить свои деньги обратно. Подробнее о ситуации в статье «Коммерсанта».

Иные кредиты - 5,767 млрд рублей. Выплаты в российских рублях, китайских юанях и белорусских рублях. Основные кредиторы Россия и Китай.

Еще 3,1 млрд необходимо выплатить в качестве процентов по тому, что синепалый синегуб набрал в долг.

Что мы имеем здесь и сейчас. Выплаты перед «недружественными странами и организациями» приостановлены, российские частные спасатели в процессе получения «благосклонности эмитента», то есть пока фактически кинуты (и такое, конечно, не прощается и не забывается в полукриминальном мире). С российским правительством ведутся бесконечные баталии в формате переодолжить.

Но есть еще Китай. По нашей информации, с ним такие штучки не прошли, не сработала лесть и ужимки. Китай очень жестко ведет себя в Африке и Латинской Америке - «дешевые» деньги в обмен на недра.

В Беларуси формат пришлось корректировать - «дешевые» деньги в обмен на собственность или долгосрочную аренду. В качестве флагманов по этому курсу уходят Нежинский ГОК (частный проект друга Миши Гуцериева за китайский кредит под правительственные гарантии) и БНБК (частный проект друга Курманбека Бакиева за китайский кредит под правительственные гарантии).

Вслед за ними в китайское плавание отправляется еще около 70 объектов помельче, которые хунта «модернизировала», «модернизирует» или планирует «модернизировать» за китайские «дешевые» кредиты.

В итоге политики освоения (то есть распила) средств на «модернизацию» наша страна уже фактически поделена между хунтой и ее олигархами, включая особо привилегированные в основном австрийские компании, Россией и Китаем. Доля последнего начинает расти в результате отжима крупных кусков у горе-инвесторов.

Итоги бессменного правления: страна-банкрот все глубже увязает в войне с непредсказуемыми последствиями. Демографический удар в виде десятков тысяч смертей от COVID-19, сотнях тысяч политических беженцев и в дополнение рекордно низкой рождаемости. Синепалый синегуб получил страну, в которой жило 10,24 млн человек в 1994 году. В 2022 по официальным оптимистичным оценкам - 9,25. Ни один год правления даже по официальным данным не обеспечивал прирост населения. Когда будет рассекречена статистика за 2020-2022 год, картина будет еще более ужасающая. Подробнее писали об этом здесь.

Хунта обанкротила и перезаложила страну в ломбард, убила, по ее же данным, 1 млн белорусов, исключительно из-за желания продлить свою власть и боязни отвечать за содеянное.

На этом фоне инцидент с самолетом играет новыми красками. Концепция «надежного тыла» полностью уничтожена. Денег нет. Давить на синепалого синегуба или его генералов становится проще. На фоне неизбежного обострения на фронте весной 2023 - ситуация близка к краху.

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