Между Арменией и Азербайджаном вспыхнули бои в Нагорном Карабахе 3 5.03.2023, 15:09

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Есть погибшие и раненые с обеих сторон.

5 марта около 10.00 на дороге Ханкенди-Лачин в Нагорном Карабахе произошел конфликт между военными Азербайджана и полицией Армении. Есть погибшие и раненые. Инцидент подтвердили ведомства обеих стран.

Минобороны Азербайджана считает, что произошла военная провокация. Ведомство сообщило, что перед происшествием их подразделению поступила оперативная информация о том, что из Армении в Азербайджан должны перевозить военную технику, боеприпасы и личный состав — они должны были направляться в место, где временно находится российский миротворческий контингент. Для проверки азербайджанские военные попытались остановить и проверить автомобили, которые осуществляли перевозки, в ответ по ним открыли огонь, сообщили в ведомстве.

О произошедшем оповестили командование российского миротворческого контингента. В Азербайджане отметил, что дорога Ханкенди-Лачин — единственная, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Арменией. Минобороны заявило, что «Азербайджану необходимо установить контрольно-пропускной пункт на дороге Лачин-Ханкенди».

«Тот факт, что Армения до сих пор осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является продолжением Арменией политики агрессии и террора в отношении Азербайджана. Вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в заявлении.

Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон. Но точное число о пострадавших со своей стороны ведомство не называет.

В то же время МВД Армении сообщило, что дежурную машину паспортно-визового отдела армянской полиции обстреляла диверсионная группа ВС Азербайджана. Подробности дела ведомство обещает опубликовать позже. В результате были убиты три сотрудника полиции, еще один военнослужащий получил огнестрельное ранение в грудь и находится в больнице.

Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе накалилась 13 сентября прошлого года. В Минобороны Армении заявили, что ночью подразделения азербайджанских ВС открыли интенсивный огонь в направлении нескольких городов. В Минобороны Азербайджана объяснили обстрел ответом на диверсии армянских военных. К вечеру 14 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.

Ранее Армения запросила военную помощь у ОДКБ «для восстановления территориальной целостности страны». Организация решила послать туда наблюдательную миссию.

В Армении заявили, что в результате обострения погибли или пропали без вести 207 человек, 300 человек ранены. В Минобороны Азербайджана сообщили о 79 погибших военнослужащих и 282 раненых.

Несмотря на режим прекращения огня, стороны периодически заявляют о его нарушении.

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