Российский пропагандист заявил о самоубийстве из-за поражения на фронте 4 5.03.2023, 15:33

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СБУ будет действовать круче Моссада.

Российская пропаганда в последнее время загрустила, осознав неминуемость поражения в войне. Z-военкор, пропагандист Поздняков об этом откровенно написал, отметив, что планирует лишить себя жизни, пока к нему не добралась СБУ, передает dialog.ua.

«Терять нечего. После поражения мне места все равно не будет нигде, только если вздернуться, что… и случится в случае такого исхода (военного поражения РФ - ред.)… Потеряться не получится. В этом плане СБУ будет круче Моссада, на короткой ноге со всеми спецслужбами мира… Спустя год скажу неприятную вещь: о победе (без ЯО) действительно речи не идет», - написал российский пропагандист.

Каким образом применение ядерного оружия поможет РФ на поле боя, Поздняков не уточнил. Z-военкор также крайне негативно высказался о российском народе.

«В этой стране всем на все по**й, кроме личного обогащения, карьеры... Остальная часть просто де**лы, оторванные от реальности… Реально тупые», - пожаловался пропагандист.

Отметим, что в последнее время риторика кремлевских пропагандистов резко поменялась. О «Киев за три дня» уже никто не вспоминает. Вместо этого все чаще начали звучать слова «поражение» и «мирные переговоры».

Более того, активно разгоняется нарратив о том, что Украина - это якобы ловушка, в которую США загнали Россию.

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