Что стоит за слухами о смертельной болезни Кадырова? Вадим Денисенко

5.03.2023, 15:53

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Кремль предупреждал главу Чечни.

Кадыров-младший встретился с Путиным накануне своей свадьбы. Эта история обросла массой слухов, среди которых главная — Рамзан Кадыров смертельный больной.

Итак, что все это на самом деле означает:

Кадыров не собирается завтра умирать, как многие считают. Но по каким-то, пока нам непонятным причинам (ухудшение физического состояния также может быть) Кадыров решил официально вводить сына в политику. И вчерашняя встреча — это прежде всего акт благословения на этот путь со стороны Путина.

Тот, кто считает, что завтра Кадыров-младший станет руководителем Чечни, ошибается. Пока это лишь вероятное начало процесса вхождения во власть, который займет определенное время. Сейчас — это прежде всего демонстрация преемника (кронпринца) и наблюдение за элитами, как они отреагируют.

Встреча Путина явно готовилась определенный период времени. Первый пробный камень был заброшен Кадыровым полтора месяца назад, когда он сделал заявление, что он уже «старый губернатор» и надо уступить дорогу молодым. Второй такой «звонок» был сделан перед Новым годом, когда Кадыров показал, как он отжимается от пола: тем самым он демонстрировал, что находится не столько в хорошей физической форме, сколько точно не в предсмертной фазе. Также не стоит забывать, что Кадыров специально распиарил историю с «походом на войну» своих сыновей.

Не надо забывать, что в последнее время Путин несколько отдалил Кадырова от себя на фоне активной медийной кампании последнего по критике руководителя Генштаба Герасимова. При этом, в отличие от Пригожина, Кадыров намек понял и практически замолчал, перестав критиковать армейское руководство.

Отдельным сюжетом в этой истории является ядовитое письмо, от которого пострадал один из чеченских военачальников Апты Алаудинов. Отношения Кадырова с Алаудиновым нельзя назвать безоблачными, но вряд ли лидер Чечни мог прислать такое письмо. Самой вероятной версией является то, что автором письма является ФСБ, которое вряд ли могло это делать без согласования с Путиным. Это было предупреждение и Кадырову, и всем чеченским элитам, что их место — Чечня. С этого момента, между прочим, чеченцы фактически перестали фигурировать в криминальных хрониках и скандалах. Судя по всему, был дан приказ всем залечь на дно.

Наиболее вероятной версией причины встречи Путина и Кадырова-младшего является демонстрация того, что Путин как минимум частично простил Кадырову его предыдущие выходки. Тем не менее, пока он держит его на расстоянии.

В отношениях Москва-Грозный сложилась такая ситуация, при которой Кадыров зависит от Путина не меньше, чем Путин от Кадырова. Именно поэтому, несмотря на последние разногласия и даже, вероятную, (хоть и не подтвержденную болезнь лидера Чечни) Путин демонстрирует, что он не видит в Чечне какого-то нового лидера не из клана Кадырова.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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